La notizia più inquietante su Papa Francesco è arrivata questa notte | la sala stampa vaticana

Il complesso quadro diplomatico dato dalla triangolazione Usa-Russia-Ucraina è al primo punto dell'agenda dei quotidiani. "Trump ha detto di voler vedere Putin entro la fine del mese e nellasi è detto deluso da Zelensky", sottolinea Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegnapoliticamente scorrettissima di oggi. "Trump mescola osservazioni oggettive, come la necessità di un ritorno alle elezioni a Kiev, a delle distorsioni, come quando ha detto che Zelensky non doveva far iniziare la guerra. Piccolo dettaglio: non è stato lui a invadere se stesso", sottolinea il direttore editoriale di Libero ricordando che Macron, "non contento del flop del primo vertice, ora ne vuole organizzare un altro. E anche gli osservatori francesi sono impietosi nel notare il pugno di mosche in mano al presidente".