Linkiesta.it - La nostra solidarietà al favoloso popolo che, tre anni dopo, ancora resiste

Trel’inizio dell’invasione su vasta scala del 24 febbraio 2022, Linkiesta onorerà lanza ucraina con una homepage speciale tutta dedicata alla lotta di Kyjiv per la libertà: interviste, approfondimenti, e una raccolta fondi a favore di chi combatte al fronte per aiutare e raccontare tutte le sfumature di questa battaglia di civiltà.L’impegno del nostro giornale continua con una serie di iniziative dal 21 al 23 febbraio. Linkiesta, insieme con il Parlamento europeo, propone tre appuntamenti, uno a Roma e due a Milano per mostrare la vicinanza a una comunità che lotta ogni giorno per il suo diritto a esistere, trasformando il dolore in un impegno collettivo verso la libertà.21 febbraio, Roma. “L’Europa a fianco dell’Ucraina”, 09.30“L’Europa a fianco dell’Ucraina: difendere libertà e democrazia” si terrà venerdì 21 febbraio, a Roma, nello spazio Esperienza Europa-Davi Sassoli (Piazza Venezia 6).