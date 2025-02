La nonna di Lucio Corsi | Un ragazzo timido ma si è svegliato parecchio – Il video

Leggi su Open.online

«Un, ma si è». Così ladi, la signora Milena, collegata a La volta buona racconta di suo nipote e della sua avventura al Festival di Sanremo. «Se son riuscita a parlare con lui? Sì, sì, diamine, tutti i giorni. Almeno al telefono», racconta dal suo ristorante che gestisce a Castiglione della Pescaia. «Quando è arrivato secondo? Mi prendeva un infarto, si erano tutti ammattiti, non ce lo aspettavamo», aggiunge.nella cucina del ristorante diMilenaLa signora Milena,materna del cantante, ha seguito con i genitori il Festival. Spiega che la ricetta dei suoi tortelli «non si dà». E ha invitato la conduttrice Caterina Balivo a mangiare al suo ristorante: «Quando decide di venire ci telefona e apriamo per lei». Il ristorante, specializzato in tortelli, è strapieno.