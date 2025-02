Romadailynews.it - La nona edizione di “Aqua Film Festival” dal 21 al 25 marzo 2025 a Venezia

21 -25Ladisi svolgerà dal 21 al 25, Capitale mondiale dell’acqua, all’interno di un grande Evento intitolatomour, un evento internazionale per sensibilizzare sull’importanza delle risorse idriche e della sostenibilità ambientale.Ilcurato da Eleonora Vallone offrirà un contributo all’evento con la proiezione, il 24alle 15.30 al Sumus e alle 17.30 in piazza San Marco 105, di “Acqua Granda” un corto reportage del Comune didedicato all’ultima inondazione della città lagunare, girato dal registano Davide Losito e con una selezione di corti in rassegna che hanno vinto premi nelle passate edizioni di. Per finire nella giornata del 24si vedrà un corto dal tono ironico su“Le glorie del leon” girato dallana Anna Zemella.