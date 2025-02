Sport.quotidiano.net - La nomina - Eletto presidente regionale. Una svolta epocale a livello toscano per l’associazione di promozione sportiva. L’Uisp ora riparte di slancio con Ceccantini

Marcoè il nuovodel Comitato Uisp della Toscana per il prossimo quadriennio. Succede a Lorenzo Bani che era stato in carica per due mandati. Questo l’esito del congresso elettivoche si è svolto a Firenze., responsabile nazionale Grandi Eventi Uisp, ha guidato con riconosciuta efficienza per otto anni il Comitato fiorentino, cedendo il testimone a Gabriella Bruschi che ricopriva la carica di viceUisp. "Siamo una squadra e giocheremo col sostegno di tutti - ha detto-. All’insegna della modernizzazione, con l’idea di portare nuovo impulso al già sviluppato movimento Uisp in Toscana, di essere vicini ai 13 Comitati territoriali regionali, presieduti in maggioranza (7 a 6) da donne. Cercheremo di essere sempre di più un riferimento delnazionale.