La narrazione fuorviante delle pale eoliche che «non vanno a vento», ma a combustibile

Riscontriamo diverse condivisioni Facebook sul complottoalimentate a. Ce ne eravamo occupati già qui. Tali narrazioni mostrerebbero come le energie rinnovabili siano fasulle. Non vi sarebbe dunque alcun beneficio contro il Cambiamento climatico. Stavolta si trattaaffermazioni dell’avvocato Edoardo Polacco. Ci eravamo già occupati di lui quando dichiarò di voler denunciare il comune di Bugliano (che non esiste). Degne di nota anche le sue affermazioni su IT Wallett (rivelatesi prive di fondamento).Per chi ha fretta:Secondo l’avvocato Polacco lenon si muoverebbero in virtù del, ma si alimenterebbero con la benzina.L’avvocato nella clip non fornisce fonti a supporto.Lanasce dal fraintendimento dell’uso di generatori diesel a scopo di backup in caso di guasti.