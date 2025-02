Laprimapagina.it - La mia paura di esistere

La miadiDi Vincenzo Calafiore19 Febbraio 2025 Udine“ La mia mente sfoca sotto il fiume di immagini che cattura e mette a fuoco, registra. Guardando Udine, mi viene in mente la sua immobilità, il suo rimanere storia, la mia ansia di scrutare mi fa rimanere nelle mie retrocognizioni che mi consentono di trasformare questi attimi in un altro tempo, fino a rivivere emozioni del passato e del presente! “ In piedi nel primo albore dal balcone, fisso la città, la città in cui vivo, Udine avvolta nella sua calma, in questa notte di febbraio, che sembra appartenere a un tempo indefinito.Il profilo di Udine è chiaro, nitido, città femmina per eccellenza, con la sua storia di delizie e di drammi, che si porta addosso come una vedova.Sto prendendo appunti diversi fra loro e tutti nella stessa direzione, con significazioni diverse.