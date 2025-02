Iltempo.it - "La mia anima è pronta". Eleonora Giorgi di nuovo ricoverata: le parole toccanti

Leggi su Iltempo.it

È di. Le giornate dell'attrice 71 enne che lotta da tempo contro un tumore al pancreas, da quasi un mese a questa parte trascorrono in una clinica romana, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore. A raccontarlo è lei stessa in un'intervista concessa al Corriere della Sera: dopo essersi "ritrovata da sola in casa, di notte a urlare, in preda ai dolori" il suo oncologo ha deciso di ricoverarla. "Come mi sento oggi? Debole, ma la mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa: dopo l'ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze", ha confidato. Sulla sua decisione di condividere la sua malattia con il pubblico dice: "Sono un personaggio da quando ho 20 anni, ho condiviso tutto.