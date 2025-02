Sport.quotidiano.net - La mediana sotto esame. Adli e Cataldi soffrono

Leggi su Sport.quotidiano.net

I dolori di calciatori fondamentali spesso si ripercuotono sui risultati delle proprie squadre. Non fa eccezione la Fiorentina, che fin qui ha dimostrato di essere squadra capace di tutto nel bene e nel male. Vincere nettamente contro i Campioni d’Italia in carica e perdere clamorosamente contro l’ultima in classifica. Insomma. Tra la sconfitta col Monza e il trionfo sull’Inter c’è tutta la Fiorentina di questa stagione, attualmente sesta e sicuramente ancora in grado di lottare per un traguardo europeo. Ma a frenare il gruppo di Palladino non c’è stata soltanto qualche difficoltà estemporanea (come la squalifica di Kean), ma a ben vedere i problemi sono cominciati quando si è pian piano sgretolato il centrocampo. I vecchi adagi del calcio non sbagliano mai. Ed è risaputo che a centrocampo si vincono e si perdono le partite.