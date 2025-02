Ilgiorno.it - La mantide di Parabiago a e la ricostruzione di un omicidio. L’anestetico, la coca e la testimone: “C’era quell’uomo”

MILANO – “Io quella mattina ero sveglia, intorno alle 5-5.30, perché avevo un bimbo piccolo di circa due mesi e lo dovevo allattare. Sentii qualcosa di strano. Sentii, in particolare, un colpo molto forte. Capii che proveniva dal bagno dell’abitazione di Adilma e Michele, al piano terra. Io guardai fuori dalla finestra e vidi questo signore che usciva furtivamente. Lo sentii camminare, perché per terrala ghiaia e si potevano sentire persino i passi. Lo vidi bene in faccia”. Era la faccia, che unaha riconosciuto 13 anni dopo, di Maurizio Massè, all’epoca quarantacinquenne, pluripregiudicato fedelissimo del fratello del boss Pepè Flachi. Sabato il pm della Procura di Busto Arsizio Ciro Caramore ne ha disposto il fermo per l’dell’ex cognato Michele Della Malva, avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2011 nella villetta di Mesero in cui il quarantottenne legato a una delle famiglie più influenti della mala foggiana viveva (da detenuto semilibero) con la moglie brasiliana Adilma Pereira Carneiro, i tre figli gemelli e i tre figli avuti in precedenza dalla donna.