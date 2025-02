Iltempo.it - La Germania apre al modello Albania alla vigilia delle elezioni. Scossa sui migranti

Leggi su Iltempo.it

Ilpiace, ma non solodestra italiana: anche l'Europa si sta svegliando da un torpore che da tempo l'aveva colpita. Chissà se a comprenderlo saranno anche i magistrati. Infatti, a fine gennaio i giudici della Corte d'appello di Roma hanno sospeso il trattenimento dei 43portati nel centro di Gjader. È la terza volta che si oppongonovolontà dell'Esecutivo e ora si resta in attesa della decisione della Corte di giustizia europea che si esprimerà il 25 febbraio. Ma la destra non indietreggia, anche perché le dichiarazioni che arrivano dall'Europee e da oltreoceano con Donald Trump, sono in suo favore. A parlare diè il futuro cancelliere tedesco Merz, candidato della Cdu alledel 23 febbraio, che si è espresso così in un'intervista a Politico: «Il numeropersone che viene da noi deve essere ridotto rapidamente.