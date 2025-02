Anteprima24.it - La Genea Lanzara ospita il Bologna United alla Palestra United

Tempo di lettura: 2 minutiCinque partite in cui giocarsi tutto. A cavallo tra Play Out, salvezza diretta e, matematicamente, anche PlayOff Promozione, per lasi preannunciano cinque gare fondamentali per definire il proprio destino, a partire dall’ ostico e importante match di questo Sabato contro unin grande spolvero e terzo in classifica. I salernitani sono chiamati a rimboccarsi le maniche e a riscattarsi dbrutta prestazione di Molteno, nonché nei confronti dei felsinei dsconfitta all’andata maturata col punteggio finale di 33-31 al termine di una gara equilibrata e combattuta. In casa rossoblù si sta lavorando minuziosamente per migliorare il reparto difensivo e trovare nuove soluzioni in fase offensiva, cercando di arginare il più possibile le manovre degli avversari.