Ilnapolista.it - La Formula 1 ormai è uno spettacolo che non ha quasi più bisogno delle gare e dei piloti (Guardian)

“Gli scettici si rassegnino: la1, contro ogni previsione, sembra non sbagliare un colpo”. Alè piaciuta un sacco la presentazione-showmacchine del prossimo Mondiale. Con la Ferrari protagonista assoluta. “, dramma e adrenalina ancora prima che una ruota toccasse l’asfalto, il circus ha deciso di lanciarsi in un esperimento inedito. Un azzardo, con il rischio concreto di schiantarsi alla prima curva. E invece, colpo di scena: è stato un successo totale. Un evento che ha travolto tutti, confermando che la F1 sta vivendo il suo momento d’oro”.“Ogni scuderia aveva sette minuti per presentare la propria vettura, con piena libertà di coreografie, musiche e video. Il pericolo di scivolare nella banalità era altissimo, così come la paura che il pubblico fosse troppo “esclusivo”, più da finger food gourmet che da passione vera.