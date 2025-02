Formiche.net - La flotta fantasma russa passa da Suez. Il caso della “Maia-1”

Una nave, nota per aver trasportato munizioni caricate nei portiCorea del Nord e scaricate poi negli attracchi del “Far East” russo, sta attraversando in questo momento il canale di, in un percorso totalmente diverso dal solito. Un report pubblicato dall’Open Source Center, ong con base a Londra che si occupa di analisi di immagini satellitari, ricostruisce il lungo e inusuale percorso-1”, percorso che espone il vascello al rischio (potenziale) di un enforcement delle sanzioni occidentali comminate contro la.Per la “-1” il viaggio attualmente in corso è iniziato il 5 gennaio del 2025, quando il vascello è salpato dal porto di Vladivostok per approdare sei giorni dopo, l’11 gennaio 2025, al terminal “Daxin” del porto cinese di Zhangjiagang.