Calciomercato.it - La fiducia di Ibra a Conceicao: l’annuncio a Striscia la Notizia

Le dichiarazioni dell’ex attaccante svedese sul futuro del tecnico rossonero. Le parole alla consegna del tapiro d’oro non lasciano dubbiLadila(LaPresse) – Calciomercato.itNon sarà certamente il Milan ad alzare al cielo la Champions League 2025. I rossoneri sono stati eliminati per mano del Feyenoord, che dopo la vittoria dell’andata, è riuscita a pareggiare a San Siro, sfruttando la superiorità numerica per via dell’espulsione di Theo Hernandez.Il Diavolo, che in stagione ha conquistato la Supercoppa Italiana, può ancora vincere la Coppa Italia. I rossoneri, che hanno battuto la Roma, sono così in attesa di conoscere l’avversario in semifinale, che sarà una tra Inter e Lazio. Nel frattempo Zlatanhimovic è costretto a prendere tra le mani un altro trofeo, non proprio tra più ambiti, il Tapiro d’Oro.