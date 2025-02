Tarantinitime.it - La Famiglia Morciano restaura il palazzo in Via De Cesare 42 andandoci a vivere

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoAl civico 42 della centralissima Via Denel Borgo di Taranto, uno dei tanti splendidi palazzi umbertini che da lustri e lustri sono tristemente abbandonati, torna ain tutto il suo antico splendore grazie all’investimento della!In questo storico edificio non solo sarà allestita una boutique dell’azienda di, la Baux in cui sono impegnate due generazioni, i coniugi Erricoe Mariella Franchini con i figli Andrea e Francesca, ma Enrico e Mariella andranno ad abitarci, una precisa scelta di vita che va ben oltre l’investimento imprenditoriale.Per l’apertura dellaha organizzato l’esclusivo evento “Baux brinda Martini” che, strettamente su invito, si terrà alle 20.30 di venerdì 21 febbraio: con la direzione artistica di Mario Rigo, sarà una elegante “festa di” all’insegna del glamour e del fashion!Oltre ai rappresentanti delle istituzioni, infatti, interverranno, provenienti da tutta Europa, gli amici che da sempre sono vicini al percorso imprenditoriale della, tra questi alcuni dei più importanti architetti e interior designer italiani.