La dolce villa la recensione della commedia romantica no spoiler

A tre anni di distanza dalla morte di sua madre, la ventiquattrenne Olivia scopre casualmente il fascino e la bellezza di Montezara, una fittizia comunità italianaVal d’Orcia. Suo padre Eric, ex chef stellato diventato consulente per ristoranti, resta assai sorpreso quando scopre che Olivia intende acquistare unanel BelPaese attraverso il programma di ripopolamento dei piccoli borghi, che prevede la vendita delle case abbandonate alla cifra simbolica di un euro.Naturalmente senza includere i numerosi e costosi lavori di ristrutturazione che queste dimore, spesso veri e propri ruderi, richiedono. Olivia riesce in ogni caso a convincere lo scettico genitore, il quale ha così modo di conoscere la bella prima cittadina locale Francesca, rimasta anch’essa vedova qualche anno prima.