Trentotoday.it - "La destra in Trentino è ridotta in briciole"

Leggi su Trentotoday.it

"E adesso? Chi trova il coraggio di raccontare a Salvini le prodezze leghiste trentine? Loro ci hanno messo, ovviamente, tutta la buona volontà e ci sono riusciti, ma ancora non lo hanno detto al "capitano". La, in, si è frantumata ein. Non era facile. Infatti.