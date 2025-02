Bergamonews.it - La decana di Gandino, la signora Camilla, festeggia 103 anni

Un traguardo importante,to con la semplicità che da sempre è il suo segno distintivo. Mercoledì 19 febbraio ladella comunità diPiermarini hato 103, attorniata, nella sua casa, da parenti e conoscenti.nacque a Foligno (Perugia) nel 1922 e fu proprio in Umbria che conobbe il marito Battista, arrivato laggiù per il servizio militare. Dopo gliduri della guerra, la coppia stabilì ala propria residenza e dall’unione nacquero due figlie, cui oggi si aggiungono tre nipoti e tre pronipoti.“E’ una nonna – sottolineano i familiari – che ogni giorno diventa sempre più “piccola” e bisognosa di cure e piccole attenzioni quotidiane, ma la sua storia e il suo sorriso continuano ad essere luci che illuminano le giornate. Ha vissuto in periodi storici davvero difficili, pesanti e tristi, ma con orgoglio e grande letizia hato trefa il traguardo del secolo”.