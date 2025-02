Quotidiano.net - La crisi fiscale dei Paesi in via di sviluppo e l'impatto sul cambiamento climatico

Roma, 19 febbraio 2025 – Nell’epoca moderna provare a distinguere la crescita e loeconomico di un Paese senza considerare l’che lo stesso può avere sulla lotta alè un’attività quanto mai difficile. Più nello specifico, se iin via dinon alleggeriscono il peso del loro debito, non potranno investire nella resilienza climatica e nella tutela ambientale. Un recente rapporto del Gruppo di esperti indipendenti su debito, natura e clima evidenzia come molte delle 144 economie in via disi trovino in una situazioneinsostenibile. In media, questidestinano il 41,5% delle entrate statali – pari all’8,4% del PIL – al pagamento del debito, limitando drasticamente le risorse disponibili per istruzione, sanità, infrastrutture e innovazione, settori fondamentali per la crescita economica.