Gravidanzaonline.it - “La cosa più bella che ci potesse capitare” Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi presto genitori

diventeranno; ad annunciarlo è la coppia stessa, con un tenero video in bianco e nero pubblicato su Instagram, corredato da una bellissima dedica: “A te, che sei lapiùche ci, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Per l’astista e la moglie, sposati dal 2022, è “Un’emozione indescrivibile”. Dopo la delusione di Parigi, con il ricovero in ospedale per un calcolo, l’eliminazione anticipata dalla finale e la fede nuziale persa nella Senna,realizza un altro suo grande sogno, quello di diventare padre. Il desiderio di paternità, del resto, lo aveva già espresso in alcune interviste del passato: “Lo desideriamo tantissimo – disse al Corriere della Sera – Spero succeda: sarebbe il dono più grande.