La Corte Suprema svedese boccia Greta Thunberg (e i suoi adepti)

La. E con lei anche il gruppo Aurora che insieme con la ragazzina (ormai cresciuta, oggi ha 22 anni) simbolo della lotta contro il cambiamento climatico avevano intentato una class action addirittura contro il governo di Stoccolma. La sua colpa? A detta degli attivisti quella di non fare abbastanza contro il climate change. Ma latura dei giudici è sonora e senza appello.e iavevano accusato lo Statodi violare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, non avendo adottato, sempre secondo il credo di&C., misure sufficienti a contenere l'aumento della temperatura globale nel limite di 1,5 gradi Celsius. I 300 aderenti al gruppo Aurora avevano perciò intentato causa contro il governo nel 2022. E oggi è arrivata la sentenza dellati.