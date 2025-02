Gamberorosso.it - La coda chilometrica davanti al Noma per assaggiare un dolce ai semi di zucca (e festeggiare il Fastelavn)

L’euforia a Copenaghen è quasi sempre colpa del. Se non è per una nuova chiusura, è per un pop-up inaspettato, un annuncio criptico o, come questa volta, un. Unma firmato René Redzepi. Stavolta, l’attenzione è tutta sulla degustazione delsboller, iltradizionale danese del, la festa che segna la fine dell’inverno e che per i danesi significa indulgenza in dolci ipercalorici e carichi di nostalgia. Ilproposto dal, chiamato "Katten I Tønden", prende il nome da un'antica tradizione delin cui i bambini colpivano con un bastone una botte di legno per farne uscire dolci e caramelle - un tempo, incredibilmente, persino un gatto vero. Si distingue per un ingrediente inedito: la Pumpkin Seed Praline, la prima creazionediProjects.