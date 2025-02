Linkiesta.it - La «città delle biciclette» si sta adagiando sugli allori

All’ingresso della, a poco più di un chilometro di distanza dal casello dell’autostrada Ferrara Nord, al centro di una rotatoria c’è una scultura. L’installazione, alta più di due metri e fatta con materiali di recupero, ha la forma di una bicicletta. Sopra, una targa recita: «Ferrara». È un appellativo che fa parte della storia e della cultura di Ferrara. Chi vi abita usa quotidianamente la bicicletta, imparando a farlo fin da bambino. Per chiunque sia nato e cresciuto in questo territorio, saper pedalare è essenziale quanto imparare a guidare. Secondo un comunicato stampa diffuso dal Comune, i ferraresi compiono con la bici uno spostamento su quattro per recarsi a lavoro o a scuola. Il novanta per cento della popolazione possiede almeno un mezzo a pedali e inci sono duecentodiciotto chilometri di piste ciclabili che collegano i quartieri periferici al centro.