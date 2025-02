La CIA non ha ammesso che il Sars-Cov-2 sia stato creato dal Pentagono nel 2017

Leggi su Open.online

Circola un post che, a partire dalle notizie relative a un recente rapporto della CIA, propone una narrazione complottista secondo cui il-CoV-2 sarebbebioingegnerizzato dalnelcome parte di un piano segreto. Il post cita uno studio tedesco e collegamenti tra l’agenzia americana, il virus e alcune ricerche finanziate dal Dipartimento della Difesa. Analizziamo nel dettaglio le fonti e le informazioni riportate.Per chi ha fretta:Il rapporto della CIA, pur suggerendo la possibilità di una fuga accidentale da laboratorio, non fornisce prove concrete di un’origine artificiale del-CoV-2 e lascia la questione in sospeso con basso livello di certezza.Lo studio tedesco citato nel post riguarda un virus MERS modificato e non ha alcuna connessione diretta con il-CoV-2, smentendo l’idea di una “pistola fumante” che colleghi il virus pandemico a esperimenti scientifici.