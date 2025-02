Formiche.net - La Chiesa all’ultimo Conclave? L’analisi di D’Anna

Dall’ospedale Gemelli, alle pendici di Monte Mario, le ombre delsovrastano ogni sera il Vaticano, per poi diradarsi all’alba. Le preghiere dei fedeli di tutto il mondo e l’ottimismo dei medici sulle probabilità di guarigione di Papa Francesco non arginano i retropensieri e le fibrillazioni su quella che viene considerata l’approssimarsi dell’ineluttabile successione al Pontefice.Il tema della salute del Santo Padre è in cima ai pensieri delle gerarchie ecclesiastiche dellaUniversale. Ad 88 anni Jeorge Mario Bergoglio è il Papa regnante più anziano dai tempi di Leone XIII, che si spense a 93 anni. Giovanni Paolo II scomparve a 84 anni e mezzo. Benedetto XVI si dimise a 86, che pareva esausto, ma morì a 95 anni.Non sono certo i tempi del crepuscolo di Karol Wojty?a, quando dal Palazzo apostolico uscivano nomine firmate da un Pontefice agonizzante, né l’epilogo della stagione di Ratzinger dominata dall’onnipresenza del segretario di Stato Bertone, ma il piglio del 266° Sommo Pontefice dellaCattolica e Vescovo di Roma non è più quello, per così dire, dei tramonti che non tramontano mai.