Sport.quotidiano.net - La Carrarese mette nel mirino la Reggiana. Finotto scalpita per una maglia da titolare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Continuerà sabato per lala serie di partite che valgono doppio perché giocate contro avversari racchiusi nello stesso fazzoletto di punti e in lotta per lo stesso obiettivo. Mister Calabro aveva parlato apertamente di 5 vittorie da fare nelle restanti 13 gare per centrare la salvezza. La squadra si è subito portata avanti col lavoro visto che adesso ne mancano 4 in 12 partite. Il tecnico salentino ha sottolineato anche quanto sarebbe importante da qui in avanti per la sua squadra portare a casa a volte quel punticino in trasferta frutto di un atteggiamento più conservativo a cui, però, i suoi ragazzi sono poco inclini. Aspettiamoci, quindi, anche a Reggio Emilia unache farà dell’intensità e dell’aggressività le sue armi principali. Vista la squalifica di Cerri davanti sarà scontato l’impiego di, bello carico dopo la sua quarta rete stagionale.