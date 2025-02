Lanazione.it - La Carrarese in visita all’ospedale di Massa

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 – ApprezzataApuane didella squadra della, che si sta facendo onore nel campionato di serie B. I calciatori azzurri, capitanati da mister Calabrò, hanno portato una ventata di gioiosa allegria all’interno della struttura ospedaliera. I ragazzi, guidati dal direttore sanitario dell’ospedale Giuliano Biselli, hannoto alcuni reparti e si sono intrattenuti con gli utenti e con i professionisti. “Ringrazio la squadra di mister Calabrò - evidenzia il dottor Biselli - per questa graditache ci ha fatto veramente piacere. Queste simpatiche iniziative, infatti, ci fanno sentire l’affetto e la solidarietà per la nostra comunità e in particolare per il nostro ospedale. Abbiamo apprezzato molto la gentilezza e la disponibilità di tutti i giocatori e dell’allenatore nei confronti dei pazienti ricoverati e del personale.