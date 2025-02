Lanazione.it - La carica di Limberti, stacanovista del Prato: "Che batosta il derby. Riscattiamoci subito"

Voltare immediatamente pagina. E’ questa la parola d’ordine in casadopo il ko per 2-0 rimediato domenica scorsa al Marcello Melani in occasione delcon la Pistoiese numero 101 della storia. Nella giornata di ieri, Remedi e compagni hanno ripreso ad allenarsi. Il mirino è già puntato sul prossimo appuntamento: il 25° turno del girone D di serie D prevede per i biancazzurri la gara casalinga contro il San Marino, quindicesima forza del torneo. Vincendo al Lungobisenzio, la truppa allenata da Marco Mariotti non solo avvicinerebbe quota 40 punti (attualmente sono 32), ma manterrebbe a debita distanza la zona playout, sulla quale ha un vantaggio di sei punti. Fra i protagonisti attesi domenica c’è Francesco, uno degli stacanovisti della formazione laniera. Basti pensare che il classe 2005 da inizio stagione ha collezionato 25 presenze fra campionato e coppa.