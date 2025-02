Ilgiorno.it - La Caplania e Sant’Ambrogio. Antichi sapori, nuove idee

Sorpresa? In un certo senso. Perché, si sa, i luoghi comuni sono duri a morire. E quando pensi a San Colombano al Lambro ti viene istintivo immaginare che da quelle parti si possa fare una sola cosa, per carità nobile: degustare o acquistare uno spumante in versione Charmat o Metodo Classico o un rosso da Croatina, Barbera e Uva Rara in una delle aziende vitivinicole che sulle colline dall’altitudine appena accennata (160-160 metri) che si innalzano nella piatta pianura lodigiana. Mai accontentarsi dei cliché. Ce se ne rende conto quando il timing e l’appetito segnalano l’urgenza di una pausa gourmet. E allora, pur senza offendere Bacco, diventa opportuno cercare un buon indirizzo. Che c’è. Esattamente lì, tra i filari delle tenute Panizzari e Riccardi: una vecchia villa ottocentesca poi diventata un Circolo di caccia e pesca, infine un locale di nome “La” dalla dichiarata velleità culinaria.