La campionessa di tennis Emma Raducanu scoppia in lacrime durante una partita | Sugli spalti c’è il mio stalker VIDEO

diche ha vinto gli US Open 2021, ha vissuto una terribile esperienza su un campo didove stava giocando i sedicesimi di finale del torneo WTA 1000 a Dubai contro Karolina Muchova. Tra gliinfatti ha intravisto il suoe non ha retto l’emozione,ndo a piangere e chiedendo all’arbitro di intervenire.La disavventura perI fatti si sono svolti ieri, 18 febbraio, quando lastava affrontando la Muchova. Sul 2-0 per la Muchova lata a piangere e si è avvicinata all’arbitro spiegando cos’era successo Tra le prime file c’era un uomo che la perseguitava ormai da tempo, un vero e proprio. L’ultimo episodio risaliva a qualche giorno fa, quando l’uomo aveva cercato di avvicinarsi a lei in un’area pubblica.