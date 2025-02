Ilrestodelcarlino.it - La Bonifica interviene sulle frane dei canali, lavori per 100mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un nuovo intervento di ripresaverrà avviato dal Consorzio diPianura di Ferrara a Copparo. I, volti alla messa in sicurezza del territorio, partiranno il 24 febbraio e interesseranno lo scolo Vigheldo lungo via del Caseggiato; il canale Naviglio in via Viagara e il canale Brusabò in via Lanternazza. L’importo dell’intervento è die sarà sostenuto in compartecipazione al 50% da Consorzio e Comune di Copparo. Per consentire le operazioni con macchine movimento terra in completa sicurezza, da lunedì al 10 marzo, o comunque fino a termine, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare di alcuni tratti di strada, come da ordinanza temporanea della Polizia Locale di Polizia Municipale n°21 del 12 febbraio 2025. In particolare: via Caseggiato, nel tratto compreso fra i civici numero 207 e numero 217; via Vigara nel tratto compreso fra l’incrocio con via Camatte e ponte "Pasticcera"; via Lanternazza nel tratto compreso fra il civico 35 e il termine del territorio comunale (immissione in via Obice nel comune di Tresignana).