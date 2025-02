Ilgiorno.it - La bellezza accessibile. Cadono gli ultimi ostacoli. La Villa Reale diventa un patrimonio "per tutti"

Leggi su Ilgiorno.it

La Reggia di Monza, i giardini reali e il Parco entrano a far parte del circuito “Museo per“, un progetto volto a garantire l’accessibilità dei beni artistico-museali italiani alle persone con disabilità intellettiva. Il progetto è realizzato dall’associazione L’Abilità onlus, con il contributo di Fondazione della Comunità Monza e Brianza e del Fondo Professor Alfonso Riva, istituito per ricordare il docente del liceo scientifico Frisi da un gruppo di suoi ex studenti. L’iniziativa segna un passo significativo verso l’inclusione e la valorizzazione delculturale, grazie a un percorso di preparazione alla visita del bene, attraverso due guide facilitate, disponibili e scaricabili dal sito www.museoper.org e sul sito della Reggia di Monza. Si trova un testo “Easy to read“, cioè una sintesi della storia dellae della vita dei suoi personaggi, scritta con frasi brevissime (soggetto, verbo e complemento oggetto), facili per chi ha disabilità cognitiva.