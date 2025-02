Movieplayer.it - Kristen Stewart star del film The Wrong Girls, esordio alla regia della sua fidanzata Dylan Meyer

Leggi su Movieplayer.it

ha sceltoe Alia Shawkat come protagoniste del suo primo, intitolato Thesarà la protagonista e produttrice di Theche segna l'sua. Le riprese del progetto sono già in corso a Los Angeles, diventando così una delle prime produzioni indipendenti che verranno girate nell'area dopo i devastanti incendi che hanno colpito la città californiana alcune settimane fa. Cosa racconterà ilconNel cast di The, oltreprotagonista, ci saranno anche Alia Shawkat, Seth Rogen, che è coinvolto inoltre come produttore, Kumail Nanjiani, LaKeith Stanfield, Zack Fox e Tony Hale.ha scritto .