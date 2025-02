Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il francese vuole conquistare Madama in Champions: c’è una statistica da migliorare

di RedazionentusNews24, l'attaccantetornare al goal anche inLeague:scacciare via questo dato che ormai si trascina da troppo tempoQuesta può e deve essere la sera di Randal. L'attaccante della Vecchia Signorarimediare a unache lo vede a secco da troppo tempo inLeague. Il, infatti, non va a segno da 482 giorni. Lo afferma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea svela che il centravantinon va a segno dall'epoca in cui vestiva la casacca del PSG: era l'ottobre del 2023 e i parigini avevano annichilito il Milan per 3-0. Oggi,tornare a gonfiare la rete. Questa volta con la maglia della, però.