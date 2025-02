Quotidiano.net - Kkr punta sulla mobilità sostenibile. Accordo per salire al 30% di Enilive

Leggi su Quotidiano.net

Kkre sale al 30% di. Il fondo di investimento Usa, che già dallo scorso ottobre aveva in portafoglio il 25% della società del Gruppo Eni, ha acquisito un ulteriore 5% per 587,5 milioni di euro, portando la propria partecipazione al 30%, per un impegno totale che supera i 3,5 miliardi. Il Cane a sei zampe manterrà il consolidamento e il controllo della propria società (valutata 11,75 miliardi in termini di Equity Value) dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano, alla fornitura di servizi – tra cui il car sharing Enjoy – e alla commercializzazione e distribuzione di tutti i vettori energetici per la, anche attraverso le circa 5.000Station in Europa. Dunque Kkr, al cui fianco ci sono co-investitori internazionali tra cui importanti fondi pensione, scommette sul potenziale di crescita di, anche per il suo "ruolo cruciale nell’abbattimento delle emissioni generate dall’uso finale dei nostri prodotti – spiega Francesco Gattei, Chief transition & financial officer di Eni – Un aspetto fondamentale per il percorso al Net zero entro il 2050.