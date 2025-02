Ilrestodelcarlino.it - Kickboxing col campione iridato Jordan Valdinocci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una giornata straordinaria per gli atleti dell’Asd Il Tempio di Bellona: in esclusiva per loro, unica data in Italia, il tre voltedel mondo die detentore dei titoli mondiali Iska (International SportAssociation) e Wku (Worldand Karate Union) nella categoria 67kg,, è stato ospite a Fermo. Il blasonato atleta, nonché coach di livello internazionale, da poco rientrato dagli Usa e prossimo alla partenza per il Messico, ha trascorso la giornata di domenica a Fermo per una sessione mattutina di aggiornamento dei tecnici in vista del passaggio di alcuni atleti al contatto pieno e per uno stage pomeridiano di-K1 finalizzato alla formazione di tutta la squadra. Ad accogliere ilpesarese il calore di circa 150 persone, tra atleti e pubblico, che con grandissimo entusiasmo hanno assistito al suo ingresso con in spalla una delle tre prestigiose cinture mondiali conquistate nella sua carriera.