Juventusnews24.com - Kelly torna titolare? Ufficiale la decisione di Thiago Motta per PSV Juve. Le scelte dell’allenatore

di RedazionentusNews24ladi, ledel tecnico bianconero per PSVSono ufficiali le formazioni di PSV, match di Champions League valido per il ritorno dei playoff.ha scelto: il difensore inglese agirà da terzino sinistro al posto di Savona rispetto all’ultimo derby d’Italia vinto contro l’Inter.QUOTE PSV– La vittoria con l’Inter e la recente di serie di risultati positivi ha dato grande entusiasmo allantus di, ora attesa dalla partita più importante della stagione. In Olanda si gioca il ritorno della gara dei playoff di Champions League dopo il 2-1 in favore dei bianconeri maturato allo Stadium. La quota MULTIGOL 1-5 (tra gli 1 e i 5 gol segnati nell’arco della partita) è data a 8 invece che a 1.