Juventusnews24.com - Kelly o Savona per PSV Juve? La decisione di Thiago Motta: ecco chi sarà il terzino sinistro titolare in Champions League

di RedazionentusNews24per PSV? La scelta diper il match valido per il ritorno dei playoff diLantus tornerà in campo questa sera contro il Psv nella sfida di ritorno dei playoff di. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale.Ballottaggio sulla sinistra vinto da: il difensore inglese tornerànel ruolo dial posto di.QUOTE PSV– La vittoria con l’Inter e la recente di serie di risultati positivi ha dato grande entusiasmo allantus di, ora attesa dalla partita più importante della stagione. In Olanda si gioca il ritorno della gara dei playoff didopo il 2-1 in favore dei bianconeri maturato allo Stadium. La quota MULTIGOL 1-5 (tra gli 1 e i 5 gol segnati nell’arco della partita) è data a 8 invece che a 1.