Liberoquotidiano.it - Kash Patel, il giustiziere di Trump all'Fbi: guerra ai "gangster della burocrazia"

Per evitare equivoci, l'Economist ha titolato l'articolo sul futuro direttore dell'Fbi «è un pazzo». La diagnosi si basa su sintomi oggettivi: non riconosce la vittoria di Joe Biden nel 2020 e crede che l'Fbi abbia contribuito a innescare l'assalto del 6 gennaio. La tesi è che svarianti agenti sotto copertura, nascosti nella folla, abbiano fomentato la rivolta: la prova starebbe in un filmato, in cui si vede tale Ryan Epps che pare incitare i manifestanti contro Capitol Hill. Epps ha sempre negato, le indagini non hanno portato a niente.ha dichiarato che «c'è molto di buono» in QAnon, teoria cospirazionista secondo la quale esiste una rete mondiale di “potenti” composta da celebrità di Hollywood, miliardari e politici democratici dediti alla pedofilia e al satanismo, contro cuiconduce una strenua lotta per un nuovo ordine mondiale.