News.robadadonne.it - Karine Cogliati, 26 anni, trovata senza vita in un bosco. Aveva piedi e mani legati

L’hannoraggomitolata su se stessa,con una felpa, in un’area boschiva a ridosso delle grotte di Realdino, vicino al Lambro; ma, 26enne italobrasiliana mamma di due bambine, potrebbe non essere morta lì, ma solo trasportata nel luogo dove poi è statadocumenti né segni apparenti di violenza o ferite.È successo domenica scorsa, 16 febbraio, a Carate Brianza; a notare il corpo un passante, che ha immediatamente allertato i carabinieri della compagnia di Seregno, i quali hanno effettuato i primi rilievi.fissa dimora e con problemi di tossicodipendenza e, pare, alcune denunce alle spalle,potrebbe essere morta proprio dopo aver assunto degli stupefacenti in compagnia di qualcuno ed essere quindi stata portata nel