Karin Ann e Duncan Laurence insieme per il singolo ‘choking on my words’

Ann si unisce al cantante olandeseper il nuovochoking on my words, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Questa traccia emotivamente coinvolgente segna perAnn la conclusione dell’era trough the telescope, il suo album di debutto, e consacra l’inizio di un nuovo emozionante capitolo nel suo percorso artistico, in evolozione.choking on my words esplora i temi della perdita, del rimpianto e dell’auto-riflessione, intrecciando testi introspettivi con la vulnerabilità e la potenza tipiche diAnn.La collaborazione conè stata spontanea, con le voci e le idee dei due artisti che si sono trovati a viaggiare in perfetto allineamento durante una sessione di registrazione indimenticabile a Los Angeles. Il risultato è una traccia profondamente emozionante che mette in evidenza la sinergia tra due voci uniche e distintive.