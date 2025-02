Nerdpool.it - Kappa – Il potere delle sfere dell’anima

Leggi su Nerdpool.it

sono yokai simili a tartarughe semi-umane, considerati spesso pericolosi. Divisi in tribù, molti di loro vivono nella palude di Ryutaku dove si sono creati una vera e propria società, inaccessibile agli uomini. Sembra che temano infatti solo un’innominabile e misteriosa strega che, secondo le leggende, abita da sempre nello stesso luogo. L’origine di queste creature è ignota ma si dice che a molti yokai piaccia attaccare gli umani e nutrirsi della loro anima, racchiusa in una sfera, che contiene anche i ricordipersone. Si tramanda anche che l’unico modo per averla vinta con loro sia facendo cadere l’acqua contenuta nella fontanella che hanno in testa e che, chiunque la riempisse poi, avrebbe il controllo sulla creatura. Questa è la premessa di, fumetto pubblicato da Leviathan Labs, con i testi di Massimo Rosi, i disegni di Ramiro Borrallo e i colori di Isabel Moreno.