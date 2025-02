Tvplay.it - Juventus, la firma slitta: incombe la Premier

Leggi su Tvplay.it

Lapensa alle prossime mosse di mercato. Unaambita da Giuntoli rischia di sfumare:laLeague.E’ già proiettata alla prossima estate la. La stagione attuale è ancora lunga e può portare in dote ancora diverse soddisfazioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League ma il club, intanto, ha cominciato a riflettere sulle prossime mosse in modo tale da capire in che direzione muoversi ed individuare le operazioni necessarie per mantenere alta la competitività del gruppo. Diversi i colpi vagliati dalla dirigenza: per chiudere una di queste, in particolare, sarà fondamentale giocare d’anticipo vista la forte concorrenza dellaLeague., lala– TvPlay.it (LaPresse)Sono infatti numerose le squadre inglesi che hanno messo nel mirino Weston McKennie, alla luce dell’ottima stagione disputata dal 26enne texano.