Rompipallone.it - Juventus, altro ko in Champions: i tempi saranno lunghissimi

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 19 Febbraio 2025 22:01 di Alessandro BastaLasta affrontando il PSV inLeague, ma ha dovuto assimilare uninfortunio: ansia per idi recuperoIl PSV, soprattutto in casa, non è un avversario semplice per laai playoff diLeague. I bianconeri, però, si stanno ben comportando rischiando poco contro gli olandesi e mantenendo il vantaggio acquisito all’andata, almeno per il momento. Thiago Motta non può comunque ritenersi del tutto soddisfatto.Sì, perché durante il primo tempo della serata europea ha dovuto fronteggiare uninfortunio pesante per la rosa bianconera. Il reparto colpito è ancora una volta la difesa, a lungo dilaniata dagli stop fisici in questa stagione. C’è già ansia per idi recupero, visto che le sensazioni del campo non sono per niente buone.