Juventusnews24.com - Juve Lecce Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24del match, valido per la ventiseiesima giornata di campionato 2024/25Ladopo la vittoria in rimonta contro il Cesena torna in campo per la sfida contro ilntusnews24 vi raccontail match.0-0:Aggiornamenti a partire dalle 11Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0:In attesa delle formazioni ufficialiLeggi suntusnews24.com