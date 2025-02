Juventusnews24.com - Juve Lecce Primavera LIVE: Radu tra i pali, Pagnucco e Biliboc titolari. Le scelte ufficiali

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventiseiesima giornata di campionato 2024/25Ladopo la vittoria in rimonta contro il Cesena torna in campo per la sfida contro ilntusnews24 vi raccontail match.0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 11Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellinontus:, Martinez Crous, Boufandar, Ripani, Ventre, Crapisto, Vacca, Verde,(C),, Amaradio. A disposizione: Zelezny, Pugno, Mazur, Sosna, Keutgen, Rizzo, Ngana, Djahl, Merola, Lopez Comellas, Savio. Allenatore: Magnanelli.: Rafaila, Vernon Addo (C), Gorter, Vescan-Kodor, Yilmaz, Regetas, Pacia, Ubani, Mboko Mundondo, Scott, Denis.