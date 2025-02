Juventusnews24.com - Juve Lecce Primavera 3-1 LIVE: Amaradio ci prova di testa, palla docile tra le braccia di Rafaila

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la ventiseiesima giornata di campionato 2024/25Ladopo la vittoria in rimonta contro il Cesena torna in campo per la sfida contro ilntusnews24 vi raccontail match.3-1: sintesi e moviola1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Vinovo!5? Buon avvio – Inizio molto convincente della formazione di Magnanelli, che conduce il gioco.7? CiBoufandar – Il bianconerol’accelerazione solitaria, pallone respinto dalla retroguardia del.9? Problemi per Regetas – Necessario l’intervento dello staff medico per l’esterno d’attacco del.13? Cambio per il– Non ce la fa Regetas, al suo posto entra Delle Monache.