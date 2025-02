Serieanews.com - Juve, cade anche l’ultimo alibi: così è scoppiato il caso Vlahovic

Ora non ci si può più nascondere dietro un dito: c’è unnella, e questa è la dimostrazione paleseil(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un momento in cui le storie smettono di essere semplici coincidenze e diventano fatti. E quello che sta succedendo a Dusanallantus rientra esattamente in questa categoria.Basta dare un’occhiata ai numeri per rendersi conto che il suo ruolo in squadra è cambiato, e non certo in meglio. Più passano le settimane, più la questione assume i contorni di un problema vero, che la società prova a minimizzare, ma che ormai è evidente agli occhi di tutti.Nelle ultime due partite, il centravanti serbo ha visto il campo per un totale di zero minuti. Se allarghiamo lo sguardo alle ultime cinque, scopriamo che ha collezionato appena 40 minuti complessivi.