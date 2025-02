Juventusnews24.com - Juve a caccia degli ottavi di finale, col Psv un bivio per presente e futuro: qualificazione fondamentale per due motivi

Questa sera la Juve scenderà in campo in Olanda contro il Psv per il ritorno del playoff di Champions League. Si ripartirà dal 2-1 maturato una settimana fa a Torino, con i bianconeri che giocheranno per due risultati su tre. La Juve a caccia degli ottavi di finale, col Psv un bivio per presente e futuro: la qualificazione fondamentale per due motivi in particolare. Il primo strettamente economico: arrivare tra le migliori sedici permetterebbe di incassare 11 milioni di euro. Poi per un motivo di progettualità: non che Thiago Motta sia a rischio, però un passaggio del turno di questo tipo rafforzerebbe ancora la sua posizione soprattutto per il futuro.